Els Agents Rurals detenen in fraganti un presumpte incendiari a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Efectius dels Agents Rurals van enxampar un home mentre provocava un incendi de vegetació a la zona de Can Petit, prop de la riera de les Arenes, a Terrassa (Barcelona).
En un comunicat aquest dilluns, els Agents Rurals informen que els fets van passar el divendres 29 de maig durant un dispositiu de vigilància especial desplegat per agents de l'Àrea Bàsica del Vallès Occidental, motivat per la reincidència de petits focs entre el nucli urbà de Terrassa i el medi natural i que havien generat preocupació entre els veïns.
El sospitós va intentar fugir en ser descobert, però va ser detingut a la mateixa riera mitjançant un desplegament conjunt en el qual van col·laborar la policia municipal de Terrassa i els Mossos d'Esquadra, cos que es va fer càrrec de l'arrestat.