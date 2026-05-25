Els Agents Rurals desconvoquen la vaga convocada per a aquesta setmana

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
Els 5 sindicats del cos d'Agents Rurals (CCOO, UGT, IAC-CATAC, CSIF i Intersindical-CSC) han acordat desconvocar la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig ja que, segons expliquen en un comunicat, la conselleria d'Interior ha acceptat la "majoria" de les demandes, en referència als complements retributius i el Pla de Carrera Horitzontal.
Malgrat això, els sindicats adverteixen que si en les properes reunions no es materialitzen aquests acords tornaran a convocar mobilitzacions.
Segons expliquen els sindicats, la conselleria ha acceptat la proposta de complements retributius amb els mateixos imports que els Mossos per al treball en festius assenyalats i caps de setmana i l'assistència a declaració judicial, encara que assenyalen que queda pendent el complement de treball en horari nocturn.
A més, s'ha acceptat la proposta de Pla de Carrera Horitzontal, tant pel que fa als nivells com als imports, entre altres mesures.
L'acord també preveu la convocatòria de 120 places a l'any en la categoria d'agent, la convocatòria "imminent" de 40 places en la categoria de sotsinspector, i també preveu que, a partir de juny, la revisió dels passos de fauna en relació a la pesta porcina africana (PPA) ho realitzi personal d'Infraestructures de la Generalitat para, diuen, alliberar diàriament a 16 agents i que puguin realitzar altres tasques.