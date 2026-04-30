Els Agents Rurals denuncien un tractorista per contaminar amb purins una riera d'Osona

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals ha presentat diligències a la Fiscalia per un abocament de purins al municipi de Sant Pere de Torelló (Barcelona) i han denunciat un tractorista que va ser sorprès escampant aquests residus en un camp de cereals amb una cisterna de 20.000 litres.
L'aplicació s'estava duent a terme mitjançant el mètode 'ventall', actualment prohibit, tot i que la cisterna disposava de la instal·lació per fer-ho amb tubs, informa el cos en un comunicat aquest dijous.
A causa de l'orografia del terreny, els purins lliscaven superficialment i arribaven al torrent de les Cases, afluent del riu Ges, cosa que podria haver provocat una afectació directa al medi aquàtic.
Arran d'aquests indicis, els Agents Rurals ho investiguen com un presumpte delicte contra el medi ambient i han traslladat mostres d'aigua a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona per determinar quina afectació ha tingut en l'ecosistema.
Paral·lelament, el cos també ha aixecat una acta de denúncia administrativa als titulars de l'explotació ramadera, situada a les Masies de Voltregà (Barcelona) per diverses infraccions.