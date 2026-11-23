GIRONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals han decomissat 9,5 tones de pinyes de pi pinyer ('Pinus pinea') recol·lectades de manera il·legal fora el període autoritzat a Maçanet de la Selva (Girona), informa el cos en un comunicat d'aquest dilluns.
La intervenció va començar després de diverses comprovacions efectuades el 24 i el 25 d'octubre, quan els agents van localitzar cinc sacs emmagatzemats en una finca particular i, posteriorment, van sorprendre cinc persones carregant-los en una furgoneta amb la intenció de traslladar-los.
Durant la inspecció, van identificar el responsable del vehicle, que va presentar diverses llicències de recol·lecció caducades i va manifestar que havia recollit les pinyes els últims dies amb la intenció de comercialitzar-les a partir de l'1 de novembre.
La regulació actual estableix que la temporada hàbil de recol·lecció va de l'1 de novembre al 15 de maig, i la prohibeix durant la resta de l'any.
Així mateix, és obligatori disposar d'una llicència vigent i de l'autorització del titular del terreny on es fa la recol·lecció.