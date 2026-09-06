Els Agents Rurals controlen els accessos als espais naturals tancats per risc d'incendi

AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 6 set. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals de la Generalitat controlen aquest diumenge els accessos als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig (Lleida), que estan tancats per perill extrem d'incendi, amb el nivell 4 del Pla Alfa actiu.
Efectius, tant a peu com en helicòpter, inspeccionen aquests espais per garantir la seguretat de les persones i evitar possibles ignicions en un dia de perill extrem, han informat en un missatge a 'X'.
La cap de guàrdia dels Agents Rurals, Alicia Bayán, ha explicat en declaracions als mitjans que els veïns i aquells que tenen un negoci en aquestes zones sí poden accedir a aquests espais, però que s'impedeix l'accés a la resta de visitants "per la seva pròpia seguretat" i la del propi espai natural.