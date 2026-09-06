Publicat 06/09/2026 15:21

Els Agents Rurals controlen els accessos als espais naturals tancats per risc d'incendi

Els Agents Rurals acordonen els espais amb restricció d'accés per risc d'incendi
AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 6 set. (EUROPA PRESS) -

Els Agents Rurals de la Generalitat controlen aquest diumenge els accessos als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig (Lleida), que estan tancats per perill extrem d'incendi, amb el nivell 4 del Pla Alfa actiu.

Efectius, tant a peu com en helicòpter, inspeccionen aquests espais per garantir la seguretat de les persones i evitar possibles ignicions en un dia de perill extrem, han informat en un missatge a 'X'.

La cap de guàrdia dels Agents Rurals, Alicia Bayán, ha explicat en declaracions als mitjans que els veïns i aquells que tenen un negoci en aquestes zones sí poden accedir a aquests espais, però que s'impedeix l'accés a la resta de visitants "per la seva pròpia seguretat" i la del propi espai natural.

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