Els Agents Rurals asseguren que la majoria dels senglars morts que troben han estat atropellats

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)
La sotsinspectora del cos d'Agents Rurals, Janet Puiggròs, ha assegurat que la majoria dels senglars morts que es troben durant les exploracions a la zona afectada per la pesta porcina africana (PPA) o dels quals informen la ciutadania són animals atropellats.
Ho ha dit aquest dimarts en una atenció als mitjans, en la qual ha agraït a la ciutadania el seu "alt grau de compliment" de les restriccions d'accés al medi natural dins el radi de 20 quilòmetres de la zona de detecció del focus de la malaltia, tot i els 13 casos positius en senglars morts trobats en un radi de 6 quilòmetres, malgrat ser un cap de setmana de pont.
"Només tenim paraules d'agraïment. Sabem que són dates delicades, que a la gent li agrada anar al medi natural a buscar el tió, però hem tingut un alt grau de compliment", ha sostingut Puiggròs, qui ha instat a continuar col·laborant no accedint a la zona perimetrada mentre no s'estabilitzi la situació.
En aquests moments, el miler d'agents rurals que treballen al terreny diàriament duen a terme diverses actuacions, com ara prospeccions per buscar cadàvers o senglars malalts per terra o aire --en helicòpter o amb drons--, extracció dels animals morts, generalment per atropellaments.
"Retirem els animals que trobem durant la recerca i els que ens alerta la ciutadania. Majoritàriament solen ser per atropellaments, i els estem extraient del medi, seguint un protocol molt estricte de bioseguretat", ha explicat Puiggròs.
També duen a terme el control i tancament dels passos de fauna en infraestructures, carreteres i ferrocarrils perquè continuïn actuant de barrera i no traspassin aquests punts per propagar el virus, i la senyalització dels accessos prohibits que porten a zones restringides.