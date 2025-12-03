Els Agents Rurals amplien el rastreig de senglars més enllà de la "zona zero" afectada per la PPA

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
El cos d'Agents Rurals ha passat de fase en el rastreig de senglars que poden haver mort per la pesta porcina africana (PPA), deixant enrere la "zona zero", coneguda com 'zona tampó' segons el protocol que estableix un radi de sis quilòmetres a la rodona, per així passar a la 'zona de vigilància', més àmplia que l'anterior.
Així ho ha explicat en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press el cap de l'àrea de grups especials del cos, l'inspector Lluís Pallarès, que ha indicat que en aquest radi més ampli s'està duent a terme la mateixa tasca que a la primera zona, on els efectius a peu i les unitats canines estan pentinant la zona per mirar de trobar possibles cadàvers d'aquests animals.
No obstant això, a diferència de la 'zona tampó', no s'estan instal·lant barreres físiques per impedir l'entrada o sortida d'exemplars, ni tampoc s'està aplicant el producte químic que evita que els senglars traspassin la zona delimitada.
Navarro també ha explicat que estan en espera del dictamen de la Unió Europea (UE) que els autoritzi a iniciar la captura dels senglars amb paranys que, segons ell, ja tenen preparats: "Aquestes trampes que col·loquem ens permeten capturar en grup, no pas individualment. Les hem d'anar preparant perquè els senglars s'hi acostumin", ha dit.
D'altra banda, el responsable del cos ha indicat que aquest dimecres s'han incorporat cinc binomis canins de la Guàrdia Civil, amb la previsió que aquest dijous n'arribin cinc més del cos d'Agentes Rurales de la Comunitat de Madrid.
"El dispositiu es preveu llarg. Mentre no tinguem una notícia contrària continuarem, passant a la 'zona de vigilància' i prioritzant aquelles zones en les quals podem trobar cadàvers", ha conclòs.