Els Agents Rurals adverteixen d'un "estiu difícil" per la vegetació seca al Segrià (Lleida)

LLEIDA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El cos d'Agents Rurals de la Generalitat ha advertit de l'arribada d'un "estiu difícil" a les comarques del Segrià (Lleida), on els incendis 'correran' a causa d'una alta càrrega de combustible sec, principalment quan es produeixin situacions de vent, informa en un comunicat el Consell Comarcal del Segrià.
Ho ha expressat el cap del cos a l'Àrea Bàsica del Segrià, Eladi Flix, que ha transmès als ajuntaments la voluntat de col·laborar per evitar focs i ha recordat la importància de complir la normativa de neteja dels terrenys particulars en un radi de 25 metres al voltant d'edificacions perquè no hi hagi restes de vegetació.
"Les previsions meteorològiques apunten que hi haurà episodis de sequera i que bufarà el vent del sud. Només una espurna pot fer molt mal", ha expressat Flix.