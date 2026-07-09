Els afiliats d'Ustec avalen tornar-se a mobilitzar a principi de curs i avisen d'una "tardor calenta"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
L'afiliació del sindicat educatiu majoritari a Catalunya, Ustec·Stes, ha avalat reactivar les mobilitzacions a principi de curs i impulsar una "tardor calenta" en defensa de l'educació pública, i demana un pla concret i calendaritzat si el Govern no respon a les seves demandes.
És el resultat de l'enquesta feta a l'afiliació i dels debats en la conferència del sindicat del 3 de juliol, informa en un comunicat aquest dijous, en el qual diu que aquest pla ha de tenir "capacitat d'escalada si el Govern no dona resposta a les demandes del personal educatiu".
Ustec se centrarà el curs vinent en el "blindatge" de l'educació pública, amb l'augment del finançament fins al 6% del PIB, cap tancament de grup en la pública, la reducció de ràtios, més professionals per a la inclusiva, infraestructures adaptades al canvi climàtic i garantir el català com a llengua vehicular.