Els afectats per fibromiàlgia juvenil són més sensibles a estímuls no dolorosos, segons un estudi

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) ha revelat que els infants i adolescents afectats per la fibromiàlgia juvenil mostren una més sensibilitat als estímuls sensorials no dolorosos, com sons i llums brillants.
El treball, publicat per la revista 'Pain', recull que l'excés de sensibilitat està "estretament relacionat" amb la gravetat de la malaltia i amb la funció cerebral dels joves afectats, informa la UB en un comunicat d'aquest divendres.
Els descobriments aporten "noves perspectives" sobre els mecanismes cerebrals subjacents a la fibromiàlgia juvenil, un trastorn de dolor crònic que afecta entre el 2% i el 6% dels infants i adolescents.
La recerca no va detectar dèficits en l'audició ni en els processos atencionals auditius bàsics, la qual cosa confirma que l'hipersensibilitat sensorial perifèrica.
En canvi, les imatges cerebrals revelen que una activació més forta a les regions del cervell implicades en la integració sensorial i la regulació cognitivoemocional --en particular, les àrees prefrontals-- estava "estretament associada" a la gravetat del dolor, la discapacitat funcional i la càrrega general de símptomes.
Així mateix, l'estudi revela que el processament cerebral alterat dels estímuls sensorials no dolorosos té un paper "central" en l'expressió clínica de la malaltia des de la infantesa, abans que el dolor s'hagi cronificat durant dècades.