Els afectats pels motors defectuosos de Stellantis es manifesten aquest dissabte a Barcelona

Els afectats pels motors defectuosos de Stellantis recorreran els carrers de Barcelona aquest dissabte en una marxa que pretén reactivar les converses amb l'empresa davant del que consideren "falta de comprensió" per part de la companyia, a la qual acusen d'oferir "falses promeses" d'ampliar les garanties dels vehicles.

L'anomalia de fabricació dels motors defectuosos PureTech --utilitzats per marques com Opel, Peugeot, Citroën, DS, Jeep i Toyota-- consisteix en un "desgast gradual" de la corretja de distribució, la qual cosa provoca un elevat consum d'oli, mal funcionament de la bomba de buit i altres "greus fallades" que deriven en una degradació prematura del motor. Aquest defecte es va descobrir el 2020 en cotxes que van sortir al mercat des del 2014.

En total, el grup automobilístic va vendre 765.000 vehicles amb aquest motor, tot i que a nivell europeu els vehicles amb aquest tipus de motors són més de quatre milions.

Els més de 6.000 afectats organitzats en l'Associació d'Afectats per Stellantis (Afestel) es manifesten a Barcelona després d'haver organitzat una marxa similar a la seu central de Stellantis a Espanya, a Vigo, el passat 5 d'octubre amb l'objectiu que l'empresa reconegui el defecte de fàbrica, retiri els vehicles per desballestar i retorni els imports abonats per reparacions i manteniments excessius.

També volen que ofereixi una compensació per cada dia que el vehicle ha estat aturat sense cotxe de substitució per a l'usuari i que compensi la devaluació del vehicle.

Catalunya és la comunitat cutònoma amb més cotxes afectats, ja que prop de 80.000 estan a Barcelona, però d'ara endavant, altres ciutats espanyoles seran testimonis de les reclamacions dels afectats.

El 23 de novembre, seran els andalusos els que es concentraran a Sevilla. Al desembre tindrà lloc una altra manifestació a Saragossa, on Stellantis té una seu, i l'última prevista per aquest any està convocada pel 21 de desembre a Madrid.