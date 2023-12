Els administradors de Salt (Girona) debuten amb un cinquè premi: "Estem en un núvol"

GIRONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

Els propietaris de l'administració de loteria 1 de Salt (Girona), que es van fer càrrec del negoci al novembre, han debutat aquest divendres en el sorteig extraordinari de loteria de Nadal 2023 venent gairebé 130 sèries del número 92023, el quart cinquè premi.

"Ha estat entrar i donar premi. No ens ho creiem, estem en un núvol", ha celebrat Mireia, una de les propietàries, en unes declaracions a Europa Press i ha explicat que l'han venut molt per finestreta perquè acaba en 23, com l'any actual.

Algun dels propietaris també ha comprat el número, tot i que Mireia ha bromejat amb que ella, malgrat estar "molt contenta", no ha comprat cap dècim d'aquest premi.