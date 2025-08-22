Els ADF desplaçats a Zamora: una hora caminant per accedir al foc en terreny "escarpat"

Un dels membres ha resultat ferit perque un peu se li ha quedat atrapat entre dues roques
BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -
Els 47 efectius d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que el dimarts van sortir de Lleida amb membres d'Agents Rurals i del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) treballen en l'extinció de l'incendi de Puente de Sanabria (Zamora), en un terreny "escarpat", han explicat fonts del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya a Europa Press.
Aquest divendres, els ADF han operat en una zona de difícil accés per l'escassetat de camins i l'orografia del terreny, que els ha obligat a desplaçar-se durant més d'una hora a peu portant l'equip fins a arribar al foc: "Els han hagut de portar el menjar un helicòpter".
Com a part d'aquest comboi s'han desplaçat fins a Zamora tres camions d'aigua, però les vuit 'pick-ups' amb kit d'extinció "han anat molt bé" perquè els ha permès accedir a zones on no podrien haver arribat amb els vehicles pesants.
Les mateixes fonts han precisat que a la zona en la qual operen els ADF des del dimecres s'esperen pluges en les properes hores i que, si tot es desenvolupa segons el previst, iniciaran el seu retorn cap a Catalunya demà, encara que no descarten allargar l'estada si es considerés necessari.
Segons l'informe elaborat pels ADF sobre l'activitat d'aquest divendres, la zona en la qual han treballat ha estat "estable" durant la passada nit, encara que amb alguns punts calents, i actualment no hi ha fronts actius.
El perímetre actual d'aquest incendi és de 18.000 hectàrees i pràcticament no ha crescut des del dijous a la nit, quan han estat presents els bombers de Melilla.
UN FERIT
El dijous, un membre de l'equip va patir un accident a causa de l'orografia del terreny, després de doblegar-se un peu i quedar-se-li atrapat entre dues roques.
En intentar alliberar-se va sofrir esgarrapades i va ser atès per un voluntari que és infermer del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que donen suport als ADF sobre el terreny i posteriorment va ser traslladat per una ambulància de la UME.
Després de rebre medicació per tractar la inflamació i el dolor, el ferit ha pogut tornar aquest divendres a les tasques d'extinció de l'incendi, segons han informat les fonts consultades.