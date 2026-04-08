Els Premis Crítica Serra d'Or reconeixen Perpinyà, Alzamora i Garrigasait

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Els 60 Premis Crítica Serra d'Or han reconegut els escriptors Núria Perpinyà, Sebastià Alzamora i Raül Garrigasait, l'obra teatral 'L'amor venia amb taxi' de La Cubana i la fàbrica de creació L'Estruch de Sabadell (Barcelona), que s'han lliurat aquest dimecres a l'abadia de Montserrat.
L'abat de Montserrat, Manel Gasch, ha ressaltat que els premis són "els més antics vius de la llengua catalana", que s'han anat estenent a altres formes com la il·lustració o les arts escèniques, ha informat l'abadia de Montserrat en un comunicat.
El Premi Crítica Serra d'Or de novel·la ha estat per a Núria Perpinyà amb 'El cos invisible', el de poesia per a Sebastià Alzamora amb 'Sala Augusta seguit de Llengua materna' i el d'assaig per a 'La roca i l'aire. Art i religió de Llull a Tàpies', de Raül Garrigasait.
Txuss Martin, Pau Pedragosa i Rafael Morata s'han emportat el Serra d'Or de còmic amb 'Weimar. Temps incerts' i Anna Casassas ha guanyat el de traducció amb la seva versió de 'Germinal', d'Émile Zola.
En l'apartat de recerca, David Ginard ha guanyat el d'humanitats amb 'Contra Franco i Falange', el de ciències ha estat per a 'El carro de fenc' de Jaume Terrades i el de catalanística per a Simone Sari per la seva traducció a l'italià d''Enchiridion Theologicum Lullianum'.
Dins les arts escèniques, 'D'ençà', de Quim Bigas, ha guanyat el Serra d'Or a millor espectacle de dansa, 'L'amor venia amb taxi' de La Cubana a espectacle teatral i a trajectòria per a L'Estruch de Sabadell.
LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
En l'apartat de literatura infantil i juvenil, 'Cartes imprevistes', amb text de Tina Vallés i il·lustració de Mercè Galí, s'ha emportat el d'infantil, i 'Només el vent', de Raimon Portell, el de juvenil.
En el mateix apartat, el Crítica Serra d'Or coneixements ha estat concedit a 'Canta-me'n una! Canta-me'n dues', compilat per Miqui Giménez amb textos de Vanesa Amat i il·lustració de Maria Girón, i el de còmic para 'És una bruixa? Mites, mentides i realitat' de Raquel Gu.