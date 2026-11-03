Els 19 Premis Gaudí baten el "rècord històric" de films candidats en català amb 21

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Els 19 Premis Gaudí han batut el "rècord històric" de pel·lícules candidates en català amb 21 llargmetratges de ficció candidats, en la primera vegada que les candidatures en aquesta categoria superen les de films rodats en altres llengües en una tendència de creixement sostingut durant els últims anys.
S'hi han inscrit 85 pel·lícules (75 catalanes i 10 europees), incloent-hi 21 llargmetratges de ficció en llengua catalana, 20 en versió no catalana, 4 pel·lícules d'animació, 15 documentals, 15 curtmetratges i 10 produccions europees preseleccionades, segons ha informat aquest dimarts l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat.
Aquest dimecres arrencarà la primera volta de les votacions per als més de 700 acadèmics, que estarà oberta fins al 3 de desembre; la lectura de nominacions serà el 10 de desembre a la Pedrera de Barcelona, i la gala de lliurament se celebrarà el dissabte 30 de gener.
PEL·LÍCULES EN CATALÀ
Un total de 21 pel·lícules opten a la millor pel·lícula en llengua catalana, "la xifra més alta en la història" dels guardons: '11', de Clàudia Serra i Paula Serra; 'Balandrau, vent salvatge', de Fernando Trullols; 'Burundanga', de José Corbacho; 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Cowgirl', de Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorens; 'Cronos', de Fernando González Molina, i 'Dies d'estiu i pluja', de Mireia Labazuy, Àlex Serra i Clàudia Vila.
Completen la categoria 'Eixam', d'Óscar Bernàcer; 'El rastre del llop', d'Ángeles Hernández; 'Escape Room 2', d'Hèctor Claramunt; 'Eva i Bea', de Nando Caballero; 'Femení singular', de Xavi Puebla; 'Forastera', de Lucía Aleñar Iglesias; 'La memòria de les papallones', de Marta Viña; 'Mala bèstia', de Bàrbara Farré; 'Mallorca confidencial', de David Illundain; 'Quan un riu esdevé el mar', de Pere Vilà Barceló; 'Tanit', de Pep Garrido; 'Un altre home', de David Moragas, 'Viatge al país dels blancs', de Dani Sancho, i 'Viva', d'Aina Clotet.
PEL·LÍCULES EN LLENGUA NO CATALANA
En la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana, les candidates són 'A fuego', d'Estel Díaz; 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín; 'Apuntes para una ficción consentida', d'Ana Serret Ituarte; 'Bajo el mismo sol', d'Ulises Porra; 'Ceniza en la boca', de Diego Luna; 'Citas: la película', de Gemma Farraté; 'El director', de Dani de la Orden; 'El fantasma de mi mujer', de Maria Ripoll, 'El nido', d'Hugo Stuven, i 'Hermanos', de Carol Rodríguez Colás i Marina Rodríguez Colás.
La resta de candidates són 'Ídolos', de Mat Whitecross; 'La buena hija', de Júlia de Paz Solvas; 'Lejos de los árboles', de Meritxell Colell Aparicio; 'Nomad Shadow', d'Eimi Imanishi; 'Pizza movies', de Carlo Padial; 'Ruega por nosotros', de Daniel Monzón; 'Salen las lobas', de Claudia Estrada Tarascó; 'The birthday party (El anfitrión)', de Miguel Ángel Jiménez, 'The End of It', de Maria Martínez Bayona, i 'Una pistola, una bala y un oso panda', d'Oriol Cardús.
'LA BOLA NEGRA' I 'EL SER QUERIDO'
Les 10 pel·lícules europees són 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'Hamnet', de Chloé Zhao; 'Kontinental'25', de Radu Jude; 'La bola negra', de Javier Ambrossi i Javier Calvo; 'Little Amelie', de Mailys Vallade i Lian-Cho Han; 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater; 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski; 'Tres adioses', d'Isabel Coixet; 'Turno de guardia', de Petra Biondina Volpe, i 'Valor sentimental', de Joachim Trier.
En la categoria d'animació s'hi han inscrit 'Jasmine & Jambo', de Sílvia Cortés Xarrié; 'Monstruosa Mia', de Verene Fels; 'Superthings: la película', de Víctor Monigote, i 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', d'Enrique Gato.
En la de documental, són candidates 'Bèstia', d'Helena Garza Garcia; 'Corren las liebres', de Lorena Ros; 'Historias del buen valle', de José Luis Guerin; 'Indòmita llum', de Luis Sampieri; 'Jaleos', d'Isaki Lacuesta; 'La supervivent', de Kike Maíllo; 'La vida és Verdi', de Berta García Lacht; 'Les culpables', de Marta Duran; 'Los cangrejos', de Rubén Seca; 'Miss Jobson', d'Amanda Sans; 'Por qué no escribo nada', d'Isabel Fernández; 'Qui som', de Salvador Sunyer; 'Siemprevivas', de Mar López Zapata; 'Sucia', de Bàrbara Mestranza i Marc Pujolar, i 'Un arbre és un arbre', de Carlos Marques-Marcet i Aleix Plademunt.
PRESÈNCIA DE LA DONA
Els 19 Premis Gaudí mostren una presència "destacada" de dones en els àmbits de direcció i guió, mentre que la producció continua sent l'àrea amb menys representació femenina: les dones encapçalen la direcció del 50,9% dels títols candidats, el 58,3% dels guions i el 40,4% en la producció.
El pressupost mitjà dels llargmetratges de ficció en versió original catalana es situa aquest any en els 2,16 milions d'euros, per sota la de films rodats en altres llengües, la mitjana dels quals és de 3,16 milions d'euros.
En ficció, el pressupost de les pel·lícules dirigides per dones té una mitjana de 2,6 milions d'euros, respecte als 3,05 milions si ho és per homes, i en la categoria de documentals el pressupost mitjà ha baixat als 361.771 euros.
L'Acadèmia del Cinema Català celebra aquest dimarts a la nit la festa de candidats dels 19 Premis Gaudí a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.