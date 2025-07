Els 18 Premis Gaudí es lliuraran al Liceu de Barcelona el 8 de febrer del 2026

S'amplien a cinc les nominacions a millor pel·lícula en versió original catalana

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Els 18 Premis Gaudí, atorgats per l'Acadèmia del Cinema Català, es lliuraran el diumenge 8 de febrer del 2026 en una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ha informat aquest dilluns l'Acadèmia en un comunicat.

La gala, que l'any passat es va fer a l'Auditori Fòrum CCIB, reconeixerà les millors produccions cinematogràfiques estrenades durant el 2025 en 24 categories, i lliurarà el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter, que homenatja la trajectòria d'una figura clau de la cinematografia catalana.

La cursa cap als guardons començarà el pròxim 4 de novembre, amb la presentació oficial de les candidatures a l'Antiga Fàbrica Damm, i aquell mateix dia es farà pública la llista completa de pel·lícules inscrites, que seran valorades pels membres de l'acedemia.

Els nominats als Gaudí es donaran a conèixer en una lectura pública el 16 de desembre en un acte a la Pedrera de Barcelona.

Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de setembre a les 14 hores i hi podran participar aquelles produccions catalanes estrenades a les sales durant el 2025 --amb una permanència en pantalla mínima de 7 dies--, que comptin amb un mínim del 20% de producció local i acreditin la participació de talent català almenys amb 6 punts, segons els criteris de les bases.

Aquest any, amb l'objectiu de donar visibilitat a la cinematografia en versió original catalana s'amplien a cinc les nominades en la categoria de millor pel·lícula.

En aquesta mateixa línia de promoció de la llengua, l'Acadèmia manté vigent la quota mínima de 8 curtmetratges en versió original catalana d'entre els 15 preseleccionats per passar a la primera ronda de votacions.

CURTMETRATGES

Pel que fa als curts, hi podran participar els qualificats entre l'1 d'octubre del 2023 i el 30 de setembre del 2025 que no s'hagin presentat anteriorment als Gaudí, que seran valorats per una comissió de preselecció externa designada per la junta directiva de l'Acadèmia.

De la mateixa manera, una comissió de preselecció s'encarregarà de seleccionar les deu pel·lícules europees, estrenades a Catalunya entre el 20 d'octubre del 2024 i el 18 d'octubre del 2025, que competiran en la primera ronda.