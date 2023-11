Els 15 ultres que seran jutjats per atacar una mesquita de Barcelona negocien una rebaixa de pena

Entre ells hi ha el líder de Democràcia Nacional a Catalunya, Albert Bruguera

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

Els 15 ultres acusats de protagonitzar una "campanya de fustigació física a la comunitat musulmana de Nou Barris" entre el 2017 i el 2018 i de presumptament atacar la mesquita al carrer Japó del barri barceloní ultimen un pacte amb la Fiscalia davant el judici previst aquest dijous a l'Audiència de Barcelona, han assenyalat fonts judicials consultades per Europa Press.

L'escrit d'acusació del fiscal exposa que des del març del 2017 i durant un any, almenys un cop per setmana, militants i simpatitzants de Democràcia Nacional i de grupuscles d'extrema dreta, dels quals eren militants els acusats, van protagonitzar "amb finalitats partidistes una interessada campanya basada en diverses accions hostils d'assetjament i fustigació" contra la mesquita.

El fiscal els acusa dels presumptes delictes de coaccions (pel qual reclama entre 3 i 4 anys de presó), amenaces greus (18 mesos), lesions (multes de 1.080 euros) i contra els drets fonamentals (3 anys), i la condemna que exigeix per a cada acusat varia en funció dels actes en què va participar cadascun.

Aquestes peticions de condemna canviaran si dijous es materialitza l'acord, i per tancar-lo els acusats hauran d'ingressar les indemnitzacions que reclama el fiscal: d'entrada, exigeix que entre tots paguin 30.000 euros a la mesquita per danys i sofriments morals.

SILICONA I GREIX DE PORC ALS CADENATS

Entre els acusats, hi ha el líder de Democràcia Nacional a Catalunya, Albert Bruguera, i el fiscal exposa que l'assetjament va començar amb protestes com cassolades per impedir que el centre de culte obrís i després per "pertorbar-ne el funcionament", van enganxar adhesius i van fer pintades a la façana del local amb escrits com 'Mesquita no', 'Aquesta terra és nostra i la defensarem'.

En les protestes, també van llançar pintura vermella, silicona i greix de porc als cadenats del local, i també van col·locar embotits de porc a l'entrada "com una manera més d'ofendre els seus sentiments religiosos", afegeix el fiscal.

La Fiscalia ha compilat en el seu escrit 30 incidents detallant el dia i l'hora en els quals van tenir lloc, entre els quals que un grup d'acusats va irrompre a la mesquita, es va encarar amb els feligresos que sortien i "els va començar a insultar i acovardir amb la finalitat d'impedir que tornessin en futures ocasions".

A més dels actes físics, el fiscal també els acusa d'haver difós a les xarxes socials missatges amb la intenció de "generar entre la població una profunda animadversió i prejudicis i estereotips" contra els musulmans.