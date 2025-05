Els 133 cardenals entren a la Capella Sixtina i la primera fumata sortirà cap a les 19:00 hores

ROMA 7 maig (De l'enviada especial d'Europa Press, Laura Ramírez) -

Els 133 cardenals electors han entrat aquest dimecres a les 16:30 hores a la Capella Sixtina per començar el conclave i la primera fumata, previsiblement negra, es podria veure entre les 18:00 i les 19:00 hores. El nou Papa només serà elegit amb una majoria qualificada de dos terços del cos cardenalici, és a dir, necessitarà 89 vots.

Les votacions tindran lloc a la Capella Sixtina, que dilluns passat 28 d'abril va tancar les portes al públic per preparar el conclave, segons van confirmar a Europa Press fonts dels Museus Vaticans. Des d'aleshores, els operaris s'han encarregat de col·locar les dues estufes per cremar les paperetes dels escrutinis i per fer el fum negre o blanc, i han fet algunes adaptacions.

Els cardenals electors han estat aquest dimecres a les 16:15 hores a la Capella Paolina, primera lògia del Palau Apostòlic Vaticà. Els cardenals de ritu llatí vestiran la túnica vermella amb la faixa, el roquet, la musseta, la creu pectoral amb cordó vermell i daurat, l'anell, el solideu i la birreta; mentre que els cardenals de les esglésies orientals vestiran el seu propi hàbit coral.

Des de la Capella Paolina, al cant de les lletanies dels sants, els cardenals electors s'han dirigit en processó fins a la Capella Sixtina on, després del cant del Veni Creator, han començat a prestar el jurament prescrit. A continuació, cada cardenal elector pronuncia el seu nom i, amb la mà sobre els Evangelis, diuen: "Prometo, m'obligo i juro".

Segons la fórmula del jurament, recollida en la 'Universi Dominicis Gregis', els cardenals prometen "observar amb la màxima fidelitat" el secret sobretot el relacionat amb l'elecció del nou Papa, tant durant com després de l'elecció; juren no afavorir cap interferència, i cadascun es compromet, en cas de ser elegit, a exercir fidelment el 'munus petrinum' de pastor de l'Església Universal.

A continuació, el mestre de les celebracions litúrgiques pontifícies, Diego Ravelli, pronunciarà l''extra omnes' ('tothom fora') i tots els aliens al conclave hauran de sortir de la Capella Sixtina. Després de la meditació, l'eclesiàstic encarregat de pronunciar-la sortirà de la Capella amb el mestre de les celebracions litúrgiques.

Els cardenals hauran d'emetre un vot secret davant el fresc pintat per Miquel Àngel a la paret de l'altar de la Capella Sixtina, el 'Judici Universal'. Segons la directora dels Museus Vaticans, Barbara Jatta, és "un advertiment" per als cardenals electors.