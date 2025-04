Eloy Calvo dirigeix 'La Furgo': "No ens vam plantejar mai no fer-la en català"

La pel·lícula forma part de la Secció Oficial del BCN Film Fest 2025

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la pel·lícula 'La Furgo', Eloy Calvo, ha defensat que una història que passa a Barcelona havia d'explicar-se en català per coherència i, també, com a reivindicació: "No ens vam plantejar mai no fer-la en català".

En una entrevista amb Europa Press ha explicat que, per la seva temàtica, "té tot el sentit" que la pel·lícula s'obri al públic per primera vegada com a part de la Secció Oficial del BCN Film Fest 2025, i s'ha mostrat molt il·lusionat.

'La Furgo' narra la història d'Oso (Pol López), un home de mitjana edat que, després de divorciar-se, viu en una furgoneta d'amagat de la seva exparella i dels professors de la seva filla: mentre es repeteix que la situació és "provisional", un elenc de personatges --un immigrant il·legal, un 'heavy', un veí jubilat o una cambrera-- tracta d'ajudar-lo a sortir d'aquesta situació.

Està basada en el còmic homònim de 2018, dibuixat per Martín Tognola i escrit per Ramón Pardina, que també ha estat guionista de l'adaptació cinematogràfica amb Mercè Sarrias.

"LA CONSEQÜÈNCIA NATURAL"

Calvo va arribar al còmic per casualitat, va pensar que podia ser una pel·lícula --en aquell moment, creia que anava a ser una cosa petita-- i va contactar amb els autors: es van posar a treballar en l'adaptació, i va viure com "la conseqüència natural" d'unir els seus interessos en el cinema rodat i l'animació.

El director tenia clar des d'un inici que volien traslladar la naturalesa del còmic a la pel·lícula, a través de l'animació en les escenes més "oníriques", i és una idea que es reforça també en l'interès d'Os pel dibuix, i que serveix mostrar a l'espectador el món interior d'un protagonista que sovint es veu molt sol.

VIURE A 'LA FURGO'

"Viure en una furgoneta, si ho fas de forma vacacional, pot ser una forma d'oci, però veure's obligat a viure aquí per una qüestió precària canvia les coses", ha dit Calvo.

En la pel·lícula, aquesta tensió es veu principalment a través del to: el director no volia caure en un to "molt dramàtic" --encara que admet que en ocasions ho requereix--, sinó també una part més lluminosa, amb un personatge que es repeteix a si mateix que la seva situació és provisional i que no ho viu de forma dramàtica.

'La Furgo' parteix d'un paisatge --Barcelona-- caracteritzat per les dificultats en l'accés a l'habitatge i la precarietat laboral, no amb la voluntat de tenir un missatge polític molt explícit, però sí com a rerefons de la trama: "És un problema real que tenim i que no és nou. La idea de la història va néixer fa molts anys, i estem en el 2025 i anem a pitjor", ha assegurat Calvo.

COM VEURE L'OSO

Trobar Pol López i començar a treballar amb ell va ser, per a Calvo, com veure l'Oso: ha explicat que en escriure i treballar el personatge el va imaginar de moltes formes, però assajar amb l'actor i veure'l donar-li vida va ser "molt màgic".

La relació entre el protagonista i la seva filla petita (encarnada per Martina Lleida) és un element essencial per a la trama de la pel·lícula: Calvo ha explicat que, encara que un set de rodatge "no és un espai natural per a una nena de 7 anys", ho van treballar amb una 'coach' infantil i a través del joc entre López i Lleida.

Alguns elements de complicitat que es veuen en la pel·lícula són producte d'aquestes interaccions i joc durant el rodatge: "Si ho limitéssim només al que estava escrit, hagués estat una mica fred", ha subratllat el director.

Calvo ha explicat que ha rebut una resposta molt positiva de les persones que ja han pogut veure la pel·lícula, i que el seu objectiu és remoure emocions i connectar amb el públic, fins i tot si és amb "una cosa simple i petita".

Ha admès que té "molta curiositat" per conèixer els diferents tipus de públic amb què aconseguirà connectar 'La Furgo', i si hi haurà diferències d'edat: creu que és una pel·lícula bastant àmplia en aquest sentit perquè l'ha vist, sense anar més lluny, el seu fill.