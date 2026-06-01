Publicat 01/06/2026 12:52

Elma Saiz i Martínez Bravo visiten un centre de regularització de migrants a Barcelona

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, amb la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, aquest dilluns
GOBIERNO

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, han visitat aquest dilluns al matí un centre d'atenció i acompanyament de l'Ajuntament de Barcelona per a la regularització extraordinària de migrants.

Saiz ha destacat que els centres de regularització s'afegeixen al paquet de mesures de la Generalitat de "suport" al procés, ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press.

"Quan les administracions remem a favor del bé comú, tots hi guanyem", ha afegit.

