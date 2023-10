Elisa Ferrer novel·la una estafa en el Benidorm dels 80 basada en un cas real a 'El Holandés'

La va proposar el mateix estafador: "Tinc una història que et fliparà"



BENIDORM (ALACANT), 20 oct. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i guionista valenciana Elisa Ferrer reconstrueix una "sucosa" estafa en el Benidorm (Alacant) dels anys 80 basada en fets reals en la seva segona novel·la, 'El Holandés', a les llibreries des del 4 d'octubre publicada per Tusquets Editors.

En una trobada amb els periodistes a Bendirom, Ferrer ha explicat que 'El Holandés' és la història de Rafael --nom fictici--, el gerent d'una discoteca a Benidorm, i d'una ambició desmesurada que va tenir una "espurna de genialitat" i va organitzar un pla que li va permetre estafar 400 milions de pessetes, uns 2,5 milions d'euros.

Aquesta estafa era cèlebre al poble natal de l'autora, l'Alcúdia de Crespins (València), on va créixer escoltant històries del cas perquè allà també havia nascut la dona de l'estafador, que la va anar a visitar en persona anys després en assabentar-se que era guionista per proposar-li que expliqués la trama: "Tu ets la guionista? Tinc una història que et fliparà".

Tot i que primer va tenir (les seves) reticències, Ferrer va començar a documentar-se i a entrevistar tant l'estafador, que ara té 72 anys i resideix a Espanya després de prescriure el delicte, com persones del seu entorn, un procés de més de sis anys en el qual gràcies a una beca ha pogut viatjar a Utrecht (Països Baixos), on va escapar després de l'estafa, per investigar els fets.

BASAT EN "UNA DE LES ESTAFES MÉS IMPORTANTS" DE LA COSTA BLANCA

La història de debò va passar el 1988, quan un advocat de València va denunciar que algú havia usurpat la seva identitat i havia venut en el seu nom a un empresari gallec uns terrenys de la seva propietat a primera línia de platja de Benidorm.

Els caps de la trama, per la qual van ser jutjades sis persones anys després, van convèncer un tercer per fer-se passar pel veritable amo i que els atorgués poders, fet que va esdevenir "una de les estafes urbanístiques més importants de la Costa Blanca".

DE SER "UN CAMELL D'ESTAR PER CASA" A BUSCAR-LO LA INTERPOL

Per al personatge de Rafael s'ha inspirat en el personatge de Tony Soprano, un home no gaire agraciat físicament, amb un costat fosc però carismàtic i ensarronador, "que passa de ser un camell d'estar per casa a encapçalar una estafa i ser perseguit per la Interpol".

Per a la també autora de la novel·la 'Temporada de avispas' (2019), la ciutat de Benidorm, "un parc temàtic d'estiu", és un personatge més en la novel·la, sobre la qual ha confessat que ja hi ha interès per adaptar-la i portar-la a les pantalles.