Eleven a crític l'estat dels 3 ferits greus del bus accidentat a Pineda (Barcelona)

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevat a crític l'estat dels 3 ferits --un d'ells el conductor-- que estaven en estat greu per l'autobús accidentat a la carretera C-32 entre Pineda de Mar i Tordera (Barcelona).

En un missatge a X recollit per Europa press, el SEM ha explicat que han atès 52 persones, i que els 3 crítics han estat traslladats fins a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona; l'Hospital Josep Trueta de Girona i l'Hospital Germans Trias i Pujol.

A més a més, 2 persones --una greu i una altra menys greu-- han estat traslladades fins a l'Hospital de Blanes (Girona), i 3 en estat menys greu al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Mataró (Barcelona).

S'han activat 15 unitats terrestres; 3 comandaments; 2 helicòpters medicalitzats i un equip de psicòlegs del SEM.

LA CARRETERA CONTINUA TALLADA

Arran de l'accident, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat que la carretera encara està tallada en sentit nord i que es fan desviaments per la sortida 122 a Calella, on hi ha 2 quilòmetres de retencions.

En la mateixa línia, hi ha cues de 5,5 quilòmetres a l'N-II entre Santa Susanna i Calella (Barcelona).