Eleven a alerta vermella per pluja la situació de les comarques del Montsià i el Baix Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha elevat a alerta vermella la situació de les comarques tarragonines del Montsià i el Baix Ebre arran de la previsió de pluges intenses a la zona aquest dimecres, la qual estableix un perill de 5 sobre 6.

Segons informa el Meteocat en un missatge a X recollit per Europa Press, les descàrregues poden superar els 40 mil·límetres en 30 minuts, i la franja de màxim perill es donarà entre les 12 i 18 hores.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va activar dimarts a la nit avisos de nivell vermell per a aquest dimecres entre les 10 i 22 hores per fortes pluges i tempestes al litoral sud de Tarragona, on s'espera una acumulació d'aigua de fins a 180 litres per metre quadrat.