Elena reivindica que Catalunya és segura malgrat el discurs "de l'extrema dreta"

Afirma que a Catalunya s'està produint un augment de la percepció d'inseguretat

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha reivindicat aquest dilluns que Catalunya és segura malgrat el discurs "de l'extrema dreta".

Ho ha dit en un article d'opinió a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press, en què ha instat a més consensos i menys proclames, textualment, respecte a la seguretat per "no fer el joc a la dreta i l'extrema dreta, que fan servir el discurs de la por com a ariet electoral".

Ha sostingut que si bé els fets delictius s'han tornat a situar al mateix nivell que abans de la pandèmia, les dades mostren que Catalunya és un país segur, ja que quatre de cada cinc delictes es relacionen amb béns materials i no contra les persones.

Així mateix, ha afirmat que a Catalunya s'està produint un augment de la percepció d'inseguretat produït per diversos factors, com el "canvi de fesomia" de les capitals europees, com és el cas de Barcelona.

També ho ha atribuït a les xarxes socials, en què es viralitzen baralles multitudinàries i "generen una percepció subjectiva d'inseguretat a tota la comunitat. Un còctel perfecte per a aquells que volen fer servir l'odi i la intolerància com a arma llancívola".

UNA RESPOSTA SOCIAL

En aquest sentit, el conseller ha apostat per donar una resposta "més social que policial", en referència a més polítiques d'habitatge, educatives o de foment de l'ocupació, ja que els fenòmens complexos no tenen receptes senzilles, textualment.

Alhora, ha defensat consolidar el model de policia de proximitat per fer "sentir que els Mossos d'Esquadra i les policies locals són a prop d'on passen les coses", a més de donar resposta als episodis de violència que s'han viscut.

"Al capdavall, com més seguretat, més igualtat. L'ordre és d'esquerres", ha resolt Elena.