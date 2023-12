Elena rebutja el permís de conduir als 17 anys: "No crec que sigui una prioritat, ni una demanda"

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha rebutjat la decisió dels ministres de Transports de la UE d'avalar la iniciativa de permetre conduir als joves de 17 anys: "No crec que sigui una prioritat, ni una demanda".

En una entrevista d'aquest dimarts a Rac 1 recollida per Europa Press, ha sostingut que "ara als joves més aviat se'ls ha d'insistir per treure's el carnet", ja que la mobilitat ha canviat molt i la viuen de manera diferent, en les seves paraules.

El programa avalat aquest dilluns pels vint-i-set forma part de la reforma de la seguretat vial proposada per la Comissió Europea al març, la qual contempla permetre als joves que superin les proves i vagin acompanyats conduir a partir dels 17 anys, com ja passa a països com França.

Respecte a la persona acompanyant, Elena ha assenyalat que "ha de ser una persona amb més experiència" i ha valorat que la reducció als 18 anys de la possibilitat de portar autobusos i vehicles de bombers, inclosa en el programa europeu, és molt aventurada.

En aquest sentit, el conseller ha defensat que "hi ha altres prioritats", entre les quals ha destacat la formació contínua dels conductors i que els reconeixements mèdics als quals se sotmeten es facin òptimament, segons ell, per garantir que en tot moment les persones estan capacitades per conduir.