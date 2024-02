Elena Martín guanya el Premi Gaudí a millor direcció per 'Creatura'

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La realitzadora i actriu Elena Martín ha guanyat el Premi Gaudí a millor direcció per la seva segona pel·lícula, 'Creatura', el film que partia amb més nominacions a aquesta edició dels guardons.

S'ha imposat a Isabel Coixet, que competia amb 'Un amor'; David Trueba, per 'Saben aquell', i Agustí Villaronga, que optava de forma pòstuma per 'Loli Tormenta'.

Prèviament, Ariadna Ribas s'ha portat el Gaudí a millor muntatge per 'Creatura', en una categoria en què competien Bernat Aragonés per 'La contadora de películas', Raúl Barreres per '20.000 especies de abejas' i Ana Pfaff per 'Sobre todo de noche'.