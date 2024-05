Elena entrega els diplomes a la promoció dels Agents Rurals amb més dones

Els nous agents tenen un alt nivell d'estudis

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha entregat aquest dijous el diploma als 124 nous agents rurals, "la promoció més nombrosa de tota la història del cos", amb un 37,10% de dones (46).

En un comunicat han explicat que durant l'acte, Elena ha recordat que els Agents Rurals han patit molts anys "la manca de promocions i mitjans materials o tècnics, i que el cos ha aguantat perquè hi ha gent que creu en el servei" que fan.

"Sou part d'un sistema en el qual quan hi ha una emergència no esteu sols, al costat hi teniu els Bombers, els Mossos d'Esquadra, el personal de Protecció Civil i el 112. Tots treballeu coordinats i aquesta mentalitat de sistema és una cosa que heu de tenir interioritzada i integrada en la vostra feina", ha afegit.

El conseller també ha advertit que és "imprescindible" continuar treballant per incrementar efectius, mitjans i recursos per servir millor la ciutadania, com en el cas de la feminització dels cossos operatius.

ALT NIVELL D'ESTUDIS

Aquesta promoció és la primera "amb més dones i alumnes de la història dins el cos", i la mitjana d'edat és de 36,8 anys amb un alt nivell d'estudis.

Entre altres titulacions, un 34,68% dels alumnes va accedir al curs amb un grau universitari; un 25,81% amb llicenciatura i un 20,16% amb un cicle formatiu de grau superior.