Elena assegura que el simulacre d'atemptat a Barcelona és "el més gran que s'ha fet mai"

Els Mossos expliquen que els participants no saben què passarà



BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha supervisat aquest divendres de matinada el simulacre d'atemptat a l'estació de Sants de Barcelona, el "simulacre més gran que s'ha fet mai", ja que hi ha unes 500 persones entre membres dels cossos d'emergències, de seguretat i figurants.

Ho ha dit en declaracions als mitjans minuts abans de començar el simulacre d'aquest divendres organitzat per Protecció Civil de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, al costat del sotscap de la Comissaria Superior Tècnica de la policia, l'intendent Josep Saumell, i del sotsdirector en programes de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado.

Elena ha destacat que "la preparació i l'anticipació són clau en la gestió de les emergències", i ha garantit que aquest simulacre es fa amb el màxim realisme i amb l'objectiu principal de perfeccionar la resposta dels Mossos i la resta de cossos en un cas d'emergència real.

"Voldria transmetre tranquil·litat als ciutadans. Tenim uns serveis de seguretat i d'emergències extraordinaris que estan a l'alçada de les millors policies europees. Precisament aquest tipus d'actuacions són la garantia que les coses es fan bé", ha afegit.

"DESCONTEXTUALIZAR" DE LA GUERRA

A més, ha demanat "descontextualizar" aquesta prova del moment polític europeu actual amb la guerra d'Israel i Gaza, ja que aquest exercici es va començar a preparar fa molts mesos.

"És un simulacre molt gran i molt important perquè cap dels professionals sap què és el que passarà avui aquí", ha afegit el conseller, i ha agraït la feina dels cossos d'emergències i dels figurants que hi participen.

"DESCONEIXEN QUANTES ETAPES HI HAURÀ"

Saumell ha assegurat que aquesta prova permet posar en pràctica els entrenaments continuats que fan els cossos policials i la capacitat de reacció, i ha repetit que els professionals no saben què passarà i "desconeixen quantes etapes i quants escenaris hi haurà".

"Algunes de les coses que passaran a l'interior de l'estació provocaran que s'hagin de mobilitzar recursos a tota Catalunya, i, en l'hipotètic cas que algun terrorista fugís, es mobilitzarien moltes patrulles. Això és possible que aquesta nit pugui passar", encara que no ha desvetllat detalls per no donar pistes als implicats.

A més, com a novetat, Saumell ha dit que és la primera vegada que retransmetran les imatges en directe perquè les puguin veure des del Centre de Comandament Operatiu, i ho faran a través de càmeres que duen alguns agents.

"EXERCICI D'ALTA COMPLEXITAT"

Delgado ha dit que aquest simulacre està organitzat per Protecció Civil de la Generalitat i Mossos, i "és un exercici d'alta complexitat pel dimensionament de professionals de cossos de seguretat i emergències i figurants, i també pel fet que es tracti de la resposta del sistema d'emergències a un atac terrorista".

Ha afegit que després d'aquest exercici es reuniran tots els cossos d'emergències i els actors implicats, per reunir "experiències i aprenentatges".

També hi han assistit el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer; el comissari en cap del cos, Eduard Sallent; la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.

DESENVOLUPAMENT DEL SIMULACRE

El simulacre ha començat sobre les 23 hores de dijous i s'allargarà fins a les 4 hores de divendres, amb tres escenaris dins de l'estació de Sants, on unes 500 persones --entre membres dels cossos d'emergències, seguretat i figurants-- simulen un atac terrorista amb múltiples ferits i víctimes mortals.

L'objectiu és posar a prova la resposta dels cossos de seguretat i el sistema d'atenció a les víctimes afectades en actes terroristes, i hi participen més de 170 efectius de Mossos de diferents unitats, i agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona; de Protecció Civil; del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); de Creu Roja; del CAT112; de Bombers de Barcelona; de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB); d'Adif i de Renfe, entre d'altres.

L'exercici també compta amb la col·laboració de fins a 250 figurants, alumnes del grau d'Emergències Sanitàries i del grau en Seguretat, que simulen ser passatgers i persones a l'estació, i també hi contribueixen alumnes d'un grau de Caracterització i Maquillatge, que caracteritzen els ferits.