Elena assegura que es garantirà el desenvolupament "pacífic" del Carnaval de Sitges (Barcelona)

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que el dispositiu dels Mossos d'Esquadra durant el Carnaval de Sitges (Barcelona) --del 8 al 14 de febrer-- està pensat per garantir el desenvolupament "pacífic" de les festes.

Així ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dijous després de la Junta Local de Seguretat de la ciutat, en la qual han abordat com afrontaran el Carnaval.

"Hi passen moltes coses i és molt important que hi hagi mesures de seguretat especialment rellevants. Posem molts mitjans perquè així sigui. El nostre objectiu és no ser protagonistes, sinó que el protagonisme el tingui la festa", ha afegit.

Elena ha detallat que hi haurà un "increment extraordinari" d'efectius d'ordre públic, de seguretat ciutadana, d'investigació i d'informació, a més d'agents de paisà, que treballaran coordinats amb la policia local.

A més, ha relatat que, durant el dispositiu, pararn "especial atenció" a les violències masclistes i a les violències sexuals amb patrullatges específics, tot i que no ha detallat el nombre d'agents que participaran en el dispositiu.

Segons preveu l'Ajuntament, dilluns i dimarts hi haurà més aglomeració de persones a la localitat, per la qual cosa hi haurà més presència i control als accessos d'entrada de la ciutat.