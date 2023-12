Elena aplaudeix la retirada del foam "més lesiu" a Catalunya i critica el Govern central per no fer-ho

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, ha aplaudit la retirada del model de boles de foam "més lesiu" dels Mossos d'Esquadra i ha criticat el Govern central per no fer-ho, acusant-lo textualment de feblesa ideològica.

En un article d'opinió a 'El Periódico', recollit per Europa Press aquest diumenge, ha explicat que, a partir d'ara, la policia catalana "passarà a utilitzar únicament els projectils de curt abast, pensats per emprar-se a distàncies d'entre 5 i 25 metres i, per tant, menys lesius" pels qui reben l'impacte.

Ha destacat que es tracta d'una mesura "llargament reivindicada per entitats i associacions" que entrarà en vigor pròximament i que permetrà començar una nova pàgina, ha dit, en el model d'ordre públic de la policia catalana.

"Aquesta maduresa demostrada per la societat catalana, capaç d'analitzar amb serenitat i fer evolucionar el seu model policial, no es tradueix de la mateixa forma, per exemple, a l'Estat espanyol. El Govern progressista del PSOE i Sumar continua mantenint el que Catalunya va eliminar fa ja deu anys, les pilotes de goma", ha retret.

El conseller ho ha atribuït a "la feblesa ideològica de l'esquerra espanyola davant una dreta furibundament contraria a un debat serè i constructiu sobre com ha de ser la policia del seu país", a banda de la inexistència històrica, ha dit, de debats a nivell d'Espanya sobre quin ha de ser el model policial.