Elena apel·la al diàleg entre els sindicats i el Govern per frenar les protestes penitenciàries

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha apel·lat aquest dilluns al diàleg entre els sindicats i la Conselleria de Justícia per frenar les protestes penitenciàries, després que els sindicats s'han negat a assistir a les reunions amb la consellera Gemma Ubasart fins que no dimiteixi del càrrec.

"Davant d'aquesta situació, el que és rellevant i el que és més important és que hi hagi negociació, diàleg, que entenguem la posició dels altres i que els sindicats s'asseguin a negociar amb l'administració. Crec que és elemental que això s'ha de fer", ha manifestat en unes declaracions als mitjans després de la constitució de la Comissió d'Igualtat del departament.

Aquest dilluns al matí, la Conselleria d'Interior ha activat els Mossos d'Esquadra per controlar les protestes dels funcionaris de presons als centres penitenciaris arran de la mort d'una cuinera del centre Mas d'Enric de Tarragona presumptament a mans d'un intern.

"Com hem garantit, amb la proporcionalitat que sempre és necessària i que sempre apliquem en tota circumstància, volem garantir els drets i les llibertats de tothom. S'ha de vetllar per garantir els mínims per al funcionament de les institucions penitenciàries", ha assegurat Elena.

El conseller ha afirmat que els agents dels Mossos d'Esquadra continuaran actuant "amb proporcionalitat" per garantir tots els drets mentre durin les protestes.

Així mateix, ha lamentat la pèrdua de la treballadora i ha assegurat que empatiza i entén "la situació de tristesa i malestar" dels treballadors penitenciaris.