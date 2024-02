Elena anuncia una nova línia de subvencions amb 10 milions per a la seguretat vial dels municipis

TARRAGONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha anunciat una nova línia de subvencions amb 10 milions d'euros per a la seguretat vial de municipis petits i mitjans.

Ho ha fet en un acte aquest divendres al matí a Riudoms (Tarragona) al costat del director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha informat el departament en un comunicat.

Aquesta línia amplia la que Trànsit va concedir a finals del 2022 amb la mateixa dotació econòmica i que ha beneficiat 90 municipis en total, i els nous ajuts es tramitaran aquest any per a municipis amb menys de 50.000 habitants, amb un màxim de 150.000 euros per localitat.

Elena ha posat en valor "l'aposta del Govern de la Generalitat per ajudar els municipis en la millora de les vies urbanes" i ha valorat que és fonamental que en seguretat vial hi hagi polítiques sancionadores, accions sensibilitzadores i d'intel·ligència artificial.

El conseller ha assenyalat la necessitat d'uns nous pressupostos catalans, "també per a aquestes intervencions en seguretat vial que són necessàries i es fan allà on més fan falta".