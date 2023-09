Elena afirma que els afectats per l'atropellament a Montmeló (Barcelona) hi reben atenció

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha destacat que aquest diumenge a la nit "els cossos de seguretat i emergències estan treballant per atendre les persones afectades" per l'atropellament múltiple d'un tren a Montmeló (Barcelona) en un pas prohibit per a vianants.

"Consternats per l'accident ferroviari d'aquest vespre a Montmeló", ha dit a la xarxa social X.

Tambien ha expressat "tota la solidaritat i suport a les víctimes i les seves famílies en aquests moments tan difícils".