Elena acusa Turull (Junts) de posar "posicions xenòfobes" al centre del debat polític

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha acusat el secretari general de Junts, Jordi Turull, de posar "posicions xenòfobes" al centre del debat polític.

En una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha atribuït les declaracions de Turull sobre la cessió de les competències en immigració a Catalunya --part de l'acord Junts-PSOE per abstenir-se en la votació del decret òmnibus--, a "intentar combatre el risc que Aliança Catalana i Sílvia Orriols els treguin vots".

Així mateix, ha sostingut que el secretari general de Junts "el que ha posat en evidència és la seva pròpia feblesa" en mantenir una posició que, al seu parer, no es correspon amb la realitat.

"El problema és amb la multireincidència, no amb la immigració. I aquí és on s'han de separar les coses", ha reiterat Elena, que ha insistit que barrejar conceptes és dolent per a la convivència i, a més, és mentida, textualment.

També ha reivindicat que "els governs no expulsen la gent, els expulsen els jutges" i ha afirmat que espera que es materialitzi el traspàs de competències, si bé ha afegit que ara per ara l'acord de Junts amb els socialistes és un misteri i que cadascú diu una cosa, en les seves paraules.