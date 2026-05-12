Actualitzat 12/05/2026 11:52

Educació xifra el seguiment de la vaga d'aquest dimarts en un 11,40% fins a les 9.30 hores

Archivo - Façana de la Conselleria d'Educació
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha informat que la vaga de personal docent i laboral dels centres públics i del departament ha tingut un seguiment de l'11,40% fins a les 9.30 hores d'aquest dimarts.

Han comunicat dades el 37,33% dels centres de treball amb personal cridat a vaga, ha informat el departament en un comunicat.

Entre el personal convocat hi ha el personal docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria d'Educació i FP (serveis educatius, serveis territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no disposa de dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).

