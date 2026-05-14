Educació xifra el seguiment de la vaga a Catalunya Central i Girona en un 21,52% fins a les 17

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga de personal docent i laboral dels centres públics i del departament, que aquest dijous es territorialitza a la Catalunya Central i Girona, en el 21,52% fins a les 17 hores.
Han comunicat les dades el 92,32% dels centres de treball amb personal cridat a vaga, ha informat el departament en un comunicat.
Entre el personal convocat (el de la Catalunya Central i Girona) hi ha el personal docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria d'Educació i FP (serveis educatius, serveis territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no es disposa de dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).