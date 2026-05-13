Educació xifra el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i el Penedès en un 21,27% fins a les 17

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga de personal docent i laboral dels centres públics i del departament, que aquest dimecres es territorialitza al Baix Llobregat i el Penedès, en el 21,27% fins a les 17 hores.
Han comunicat les dades el 85,62% dels centres de treball amb personal cridat a vaga, ha informat el departament en un comunicat.
Entre el personal convocat (el del Baix Llobregat i el Penedès) hi ha el personal docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria d'Educació i FP (serveis educatius, serveis territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no es disposa de dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).