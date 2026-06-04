Publicat 04/06/2026 18:06

Educació xifra en un 8,57% el seguiment de la vaga a Lleida fins a les 17 hores

Archivo - Façana de la Conselleria d'Educació
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 4 juny (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha xifrat en un 8,57% fins a les 17 hores el seguiment de la vaga del personal docent i laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP d'aquest dijous a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, informa en un comunicat.

Han comunicat les dades el 88,20% dels centres de treball amb personal cridat a vaga aquest dijous, dia en el qual s'ha sabut el 'no' al preacord i en el qual no convoquen l'aturada els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps i sí ho fan CGT Ensenyament i La Intersindical.

Entre el personal convocat hi ha el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no té dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).

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