Educació xifra en un 8,57% el seguiment de la vaga a Lleida fins a les 17 hores

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha xifrat en un 8,57% fins a les 17 hores el seguiment de la vaga del personal docent i laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP d'aquest dijous a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, informa en un comunicat.
Han comunicat les dades el 88,20% dels centres de treball amb personal cridat a vaga aquest dijous, dia en el qual s'ha sabut el 'no' al preacord i en el qual no convoquen l'aturada els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps i sí ho fan CGT Ensenyament i La Intersindical.
Entre el personal convocat hi ha el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no té dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).