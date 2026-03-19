Educació xifra en un 7,64% el seguiment de la vaga docent fins a les 9.30 hores

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
La vaga de docents de Catalunya d'aquest dijous està tenint un seguiment del 7,64% sobre el total de la plantilla convocada, circumscrita als serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental, el Vallès Occidental i Girona, segons dades de les 9.30 hores facilitades per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
Es tracta de la quarta jornada de vaga --prevista durant tota aquesta setmana i convocada per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC-- i Educació assenyala que un 30,28% dels centres educatius li han comunicat les dades de seguiment de la vaga.
Estan cridats a la vaga d'aquest dijous el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- del Maresme-Vallès Oriental, el Vallès Occidental i Girona, a més del personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.