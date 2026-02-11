Actualitzat 11/02/2026 13:55

Educació xifra en un 37% el seguiment de la vaga docent a Catalunya fins a les 13 hores

Desenes de persones durant la manifestació
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La vaga de docents de Catalunya d'aquest dimecres està tenint un seguiment del 37,23% sobre el total de la plantilla, segons dades de les 13 hores facilitades per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.

Un 36,81% dels centres educatius han comunicat les dades de seguiment de la vaga al departament.

La vaga ha estat convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT, i demanen millores en les seves condicions laborals amb la negociació del complement salarial, la reducció de ràtios i la desburocratització, entre altres demandes.

Contador

Contingut patrocinat