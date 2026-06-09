Educació xifra en un 3,55% el seguiment de la vaga a tot Catalunya fins a les 9.30 hores

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha xifrat en un 3,55% fins a les 9.30 hores el seguiment de la vaga del personal docent i laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, que aquest dimarts està convocada a tot Catalunya, informa en un comunicat.
Han donat les dades el 33,64% dels centres de treball amb personal cridat a vaga aquest dimarts, dia en què hi ha convocada una manifestació a Barcelona a partir de les 11 hores, impulsada per Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical, COS i la CNT
Entre el personal convocat hi ha el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no té dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).