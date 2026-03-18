Educació xifra en un 32,13% el seguiment de la vaga docent fins a les 17 hores

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 18 març (EUROPA PRESS) -
La vaga docent a Catalunya d'aquest dimecres té fins a les 17.00 un seguiment del 32,13% del total de la plantilla convocada, circumscrita als serveis territorials de la Catalunya Central, Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, segons dades de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.
Es tracta de la tercera jornada de vaga --prevista per a tota aquesta setmana i convocada per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC-- i Educació assenyala que un 92,65% dels centres educatius li han comunicat les dades de seguiment de la vaga.
Estan cridats a la vaga d'aquest dimecres el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- dels serveis territorials de la Catalunya Central, Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, a més del personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.