Educació xifra en un 20,91% el seguiment de la vaga en l'etapa 0-3 fins a les 13

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga de personal docent i laboral de l'etapa 0-3 anys a Catalunya en un 20,91% fins a les 13 hores.
Han comunicat les dades el 63,84% dels centres de treball amb personal cridat a vaga, informa el departament en un comunicat.
Entre el personal convocat hi ha el personal docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria, és a dir escoles bressol titularitat de la Generalitat i escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil, i altres col·lectius sobre els quals no té dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).