Educació xifra en un 17,61% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i el Penedès fins a les 13 hores

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga del personal docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria d'Educació i FP al Baix Llobregat i el Penedès (Barcelona) d'aquest divendres en un 17,61% fins a les 13 hores.
Han comunicat les dades el 80,39% dels centres de treball amb personal cridat a vaga, informa el departament en un comunicat.
Entre el personal convocat hi ha el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no té dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).