Educació xifra en un 15,28% el seguiment de la vaga docent fins a les 9.30 hores

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La vaga de docents de Catalunya d'aquest divendres està tenint un seguiment del 15,28% sobre el total de la plantilla convocada, que en aquesta jornada són els docents de tot Catalunya, segons dades de les 9.30 hores facilitades per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
Es tracta de la cinquena jornada de vaga --que s'ha desenvolupat al llarg de tota la setmana i està convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC-- i Educació assenyala que un 37,52% dels centres educatius li han comunicat les dades de seguiment de la vaga.
Estan cridats a la vaga aquest divendres el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- de tot Catalunya, a més del personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.