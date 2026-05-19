Educació xifra en un 13,97% el seguiment de la vaga al Maresme i el Vallès fins a les 13

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga de personal docent i laboral dels centres públics i del Departament al Maresme-Vallès Oriental i al Vallès Occidental en un 13,97% fins a les 13 hores.
Han comunicat les dades el 76,7% dels centres de treball amb personal cridat a vaga, informa el departament en un comunicat.
Entre el personal convocat hi ha el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, serveis territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no es tenen dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).