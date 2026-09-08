Educació xifra en un 12,65% el seguiment de la vaga educativa a Catalunya fins a les 17 hores

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha xifrat en un 12,65% fins a les 17 hores el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimarts, mentre que els sindicats convocants l'han elevat al 30%.
En un comunicat, el departament informa que han comunicat les dades el 86,8% dels centres de treball amb personal cridat a vaga.
S'inclou el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria d'Educació i FP, i altres col·lectius les dades dels quals no disposa la Conselleria, com el personal dels centres d'altres titularitats o el de neteja i cuina, entre d'altres.