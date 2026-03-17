Educació xifra en un 11,22% el seguiment de la vaga docent fins a les 9.30 hores

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 17 març (EUROPA PRESS) -
La vaga de docents de Catalunya d'aquest dimarts està tenint un seguiment de l'11,22% sobre el total de la plantilla convocada, circumscrita als serveis territorials del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre, segons dades de les 9.30 hores facilitades per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
Es tracta de la segona jornada de vaga --prevista durant tota aquesta setmana-- i Educació assenyala que un 36,57% dels centres educatius li han comunicat les dades de seguiment de la vaga.
Estan cridats a la vaga d'aquest dimarts el personal docent funcionari, l'interí, el que està en pràctiques i el laboral --incloent laboral docent, PAE i PAS-- dels serveis territorials del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre, a més del personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta i centres públics d'altres titularitats.
La vaga ha estat convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC (aquest darrer no és present a la taula sectorial).
En un comunicat conjunt, diuen que rebutgen l'acord assolit entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat amb CCOO Educació i la UGT en considerar que "no recupera el poder adquisitiu perdut, no garanteix millores reals en ràtios i plantilles i deixa massa mesures pendents de futurs desplegaments".