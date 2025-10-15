Educació xifra en un 0,33% el seguiment a Catalunya de la vaga general per Palestina

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha xifrat en un 0,33% sobre el total de la plantilla el seguiment de la vaga general per Palestina d'aquest dimecres, i en un 0,02% el de la vaga parcial.
Fonts d'Educació han explicat a Europa Press que la comunicació dels centres ha arribat al 3,20%, en el cas de la vaga total, i el 6,28%, en el de la vaga parcial.
Les dades inclouen tot el personal de la Conselleria d'Educació, com administració, serveis, laboral i atenció educativa, a més de docents.