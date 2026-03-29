Educació vol reduir la burocràcia i preveu llançar l'app 'La meva educació' per al curs 2027-28

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Dalmau subratlla que busquen reduir "de forma radical" la burocràcia
BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat avança en el seu Pla de Desburocratització que vol reduir "de forma radical" la burocràcia a les aules i modernitzar els sistemes informàtics, i preveu integrar la majoria d'aplicacions que s'usen als centres educatius en l'aplicació 'La meva Educació' de cara al curs 2027-2028.
En declaracions als mitjans, el conseller de Presidència de la Generalitat i actual d'Educació i FP, Albert Dalmau, ha subratllat que la Generalitat vol reduir un 40% les dades i tràmits als docents, actualitzar el programa Esfera en el qual es fan les avaluacions i crear l'aplicació 'La meva Educació'.
Dalmau ha dit que aquesta aplicació serà "molt similar" a la de 'La meva Salut' del sistema sanitari, que ha de ser un espai interoperable amb el qual docents i equips directius puguin evitar repetir els mateixos tràmits, dades i processos en els centres.
Es preveu que aquesta aplicació, amb un espai personalitzat per a cada perfil, ofereixi serveis com autoritzacions, matrícules, comunicacions --de centres, famílies, tutors, equip directiu i departament--, faltes d'assistència, calendari, agenda, històric d'avaluacions i menú escolar, entre altres.
En l'actualitat existeixen fins a 150 aplicacions en el sistema educatiu, i els centres han de respondre fins a 40 enquestes, formularis i investigacions universitàries.
Per reduir la burocràcia, el Govern crearà un grup de treball de les diferents unitats de la Generalitat que en tres mesos elaborarà una proposta per concentrar els formularis en tres enquestes anuals en forma d'òmnibus, una per trimestre.
ACCIONS IMPLANTADES
La Generalitat ha iniciat el procés de simplificació de diversos processos des del passat curs, i segons dades del departament, les escoles han d'emplenar un 32% menys de dades anuals i els instituts un 46% menys.
Altres processos simplificats són que tots els processos i dates clau es poden consultar en un únic calendari dels centres, i la incorporació de referents en contractació en els Serveis Territorials per donar suport a la gestió econòmica dels centres.
Aquestes accions, junt amb la més d'una vintena de previstes que s'aniran implantant en aquest pla de desburocratització, tenen un pressupost de 18 milions d'euros, que sorgeixen del Pla de rescat 2026-2030 per millorar el servei d'educació de Catalunya, dotat amb 60 milions d'euros.
Un altre dels objectius del departament dins d'aquest pla és millorar les aplicacions pròpies, tenint en compte que un 77% tenen més de 10 anys, i la millora de l'eina tecnològica Esfera que utilitzen els docents per a l'avaluació.
La Generalitat impulsarà una gestió completa de la borsa docent amb una nova 'app', que es troba en una fase pilot, amb la qual els professionals puguin acceptar o rebutjar els nomenaments.